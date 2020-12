Coronavirus: zero vittime, 19 nuovi contagi e 112 guariti. Ancora pochi tamponi

ALESSANDRIA - Nessun decesso, 19 nuovi contagi e 112 guarigioni: questo l'aggiornamento dell'emergenza coronavirus in provincia secondo l'Unità di Crisi regionale.

In Piemonte sono 20 le ulteriori vittime, di cui 1 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale sale a 7.804: 1193 Alessandria, 483 Asti, 331 Biella, 874 Cuneo, 647 Novara, 3.594 Torino, 368 Vercelli, 244 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Aumentano invece di 335 unità i contagi (di cui 63 dopo test antigenico), pari al 6,2% dei 5.366 tamponi eseguiti, di cui 2.425 antigenici. Dei 335 nuovi casi, gli asintomatici sono 191, pari al 57%. Il totale è così ripartito: 134 screening, 140 contatti di caso, 61 con indagine in corso; per ambito: 21 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 11 scolastico, 303 popolazione generale.

Il totale dei casi arriva quindi a 197.984, così suddivisi su base provinciale: 17.630 Alessandria, 9.926 Asti, 6.834 Biella, 27.294 Cuneo, 15.425 Novara, 104.043 Torino, 7.482 Vercelli, 6653 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1059 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1638 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 205 (-6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3042 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.465. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.963.167 (+5.366 rispetto a ieri), di cui 906.622 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 156.468 (+1052 rispetto a ieri): 13.551 Alessandria, 7838 Asti, 4.929 Biella, 21.241 Cuneo, 12.937 Novara, 83.231 Torino, 5494 Vercelli, 5538 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 752 extraregione e 957 in fase di definizione.