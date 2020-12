Ginecologia, c'è il nuovo primario

ALESSANDRIA - Il dottor Fabio Sanguineti, 44 anni, è il nuovo direttore per la Struttura di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda ospedaliera di Alessandria. Si chiude così una lunga vicenda che ha avuto per teatro un reparto protagonista di svariate vicissitudini. Sanguineti, laureato e specializzato a Genova, è reduce da un'esperienza di dieci anni al Niguarda di Milano.

“Siamo davvero lieti di poter contare su una figura di così alto profilo – ha fatto sapere il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, Giacomo Centini – Diamo il benvenuto nella nostra squadra al dottor Sanguineti, consapevoli che le sue competenze sapranno aiutare la nostra Azienda Ospedaliera nel percorso di riorganizzazione e miglioramento che la struttura di Ginecologia e Ostetricia dovrà affrontare. Con la sua professionalità, unita al suo naturale entusiasmo, saprà affrontare le sfide di questo 2021, la riorganizzazione della struttura anche con i lavori strutturali, confidando che possano essere svolti nel prossimo anno, come avevamo previsto prima della pandemia”.