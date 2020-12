Morto l'ex sindaco Sergio Cassano

VALENZA - Il Covid s'è portato via Sergio Cassano, ex sindaco di Valenza. Secondo quanto si appreso, è morto nella notte a Sestri Levante, dov'era ricoverato. Ultimamente abitava a Rapallo. Era nato il 14 luglio 1946 a Litta Parodi, sobborgo alessandrino dove suo padre commerciava in pellami, attività poi proseguita a Valenza, dove la famiglia si era trasferita già negli anni Cinquanta e dove Sergio ha dato seguito al lavoro paterno.

Cassano, esponente di Forza Italia, è stato sindaco per una legislatura, sostenuto dal centrodestra. Venne eletto dieci anni fa. Nel 2015, perse le elezioni al ballottaggio con Gianluca Barbero. Alle ultime amministrative non si è ricandidato. Brillante, amante della compagnia, Cassano era noto anche per la passione per le Ferrari: alla casa di Maranello ha anche dedicato un libro. E' stato inoltre presidente del club dei ferraristi.

Lascia due figli, Paolo di 33 anni e Alessandra di 14.