Lele Rachiele: sui social una lettera di scuse a tutti i valenzani

VALENZA - Dopo diverse settimane di silenzio e le raffiche di insulti ricevute sui social, all'indomani della scoperta del "fattaccio", l'aggressione simulata (a sfondo razziale) nei pressi del cimitero di Valenza a inizio settembre (ne aveva parlato, letteralmente, tutt'Italia), il giovane valenzano Lele Rachiele, candidato come consigliere comunale nelle file della Lega, torna a parlare.

E lo fa con una lettera aperta di scuse, affidata ai social .

Pubblicato da Lele Rachiele su Domenica 6 dicembre 2020

«Queste sono le mie scuse pubbliche alla comunità come “ex candidato“ che voglio porgere a tutte le persone che mi conoscono, che hanno collaborato con me in tante cose, ma anche alle persone virtuali - dice Lele - Cercherò di farne di una disavventura un punto di forza e di voltare pagina , chi mi vorrà riconoscere le scuse è ben accetto, chi invece non lo vorrà fare auguro una buona vita senza portare nessun rancore da parte mia. Ho capito che la vita è troppo breve per essere incazzati quindi Godetevela!! Vi abbraccio e buona lettura. Buone Feste».