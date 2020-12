Rinviato il pagamento della terza rata Tari 2020

VALENZA - Giovedì 3 dicembre l'assessore al bilancio Luca Merino ha illustrato in aula la decisione dell'amministrazione comunale di Valenza di rinviare il pagamento della terza rata Tari 2020 fino al 15 gennaio 2021.

A beneficiarne saranno tutti i titolari di attività produttive locali danneggiate dalle restrizioni adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare all'ufficio protocollo del Comune entro il 31 dicembre una domanda con in allegato una dichiarazione in cui si attesta di aver subìto danni dall'inizio della pandemia.