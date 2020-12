Si fa pagare 15mila euro di pellet ma non lo consegna: denunciato

SAN SALVATORE - I Carabinieri di San Salvatore hanno deferito in stato di libertà per truffa continuata un 44enne con pregiudizi di polizia che, utilizzando un consolidato modus operandi, ha messo in vendita su sito on-line dei bancali di pellet, riuscendo a carpire la fiducia di otto ignari acquirenti che, dopo avere pagato con accrediti elettronici complessivi 15.000 euro, non hanno ricevuto la merce.