Crescono i contagi all'Uspidalì ma non è un "nuovo" focolaio

VALENZA - Dall'ultimo "giro" di tamponi all'Uspidalì di Valenza è salito a una quarantina il numero degli ospiti risultati positivi al Covid. Una quindicina di ospiti era già risultata positiva circa 15 giorni fa e opportunamente isolata. Così si è provveduto anche in questo caso come comunica il direttore Marco Cavallera. Molti tra i positivi sono asintomatici mentre in alcuni casi è stato invece necessario il ricovero in ospedale.

Positivi anche una decina di operatori della struttura per anziani, tutti asintomatici. La pandemia nella prima parte dell'anno aveva risparmiato l'Uspidalì, chiuso alle visite in anticipo rispetto agli obblighi ai quali si sono dovute adeguare le case di riposo italiane.

Spiegano dalla struttura che non si tratta di un "nuovo" focolaio ma dell'inevitabile evoluzione dei contagi di una quindicina di giorni fa, per questo la situazione viene comunque ritenuta sotto controllo. Tutti i pazienti infatti sono sottoposti di concerto con l'Asl e l'Usca a tamponi periodici.