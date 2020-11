Manca il materiale sul bilancio e le minoranze boicottano la Capigruppo

VALENZA - Presa di posizione delle minoranze in consiglio comunale a Valenza. Partito Democratico, Valenza Futura e Lista Alessandro Deangelis sindaco hanno deciso di non prendere parte all'odierna conferenza dei capigruppo.

Le decisioni, assunte singolarmente, concordano sulla motivazione: «Il mancato invio del materiale di Consiglio inerente al bilancio, che si sarebbe dovuto approfondire nella conferenza in questione a causa della mancata costituzione delle Commissioni Consiliari nei primi quattro consigli fin qui convocati - spiegano Luca Ballerini, Davide Varona e Alessandro Deangelis - Sin dall’inizio del mandato consiliare, le minoranze hanno reiterato più volte inviti sia all’Amministrazione, sia alla Presidenza del Consiglio a onorare Statuto e Regolamenti, in nome di un rispetto Istituzionale reciproco, di una costruttiva collaborazione che porti ad un sano confronto Democratico. Intendiamo testimoniare la nostra disapprovazione per la mancanza di un metodo alla base dei lavori consiliari ma soprattutto per la mancanza di rispetto delle regole, dato fondamentale in una Istituzione Pubblica. Auspichiamo quindi, un cambio immediato delle modalità di coinvolgimento e organizzazione dei lavori dell’ Organo Consiliare, che garantiscono l’effettivo esercizio delle nostre prerogative di rappresentanti eletti dei Valenzani. Pur tuttavia, rinnoviamo la nostra disponibilità alla collaborazione e alla costruttività dei nostri gruppi. Diversamente analoghi e futuri atteggiamenti di chiusura, rispetto ai nostri rilievi, saranno da considerarsi per noi inaccettabili, motivo per il quale ci riserveremo le azioni più opportune».