Una sigaretta nelle sale del Comune: Capuzzo "incastrato" da una storia su Instagram

VALENZA - Ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza. In aula erano presenti in pochissimi perchè i partecipanti alla seduta lo hanno fatto in videoconferenza. Tra gli intervenuti a Palazzo Pellizzari c'era però Guido Capuzzo, vicepresidente del parlamentino in quota Lega. In un momento di pausa della seduta il consigliere si è concesso una sigaretta, pubblicando un breve spezzone in una "storia" su Instagram.

La cosa, visto che stava fumando all'interno dell'edificio, non è sfuggita alle opposizioni. L'ex consigliere Giosuè Orlando, candidato per Ballerini alle ultime elezioni, l'ha "salvata" e pubblicata pochi minuti fa.