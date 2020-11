Tagliare la legna: il Governo chiarisce, lo spostamento è consentito anche per uso personale

PROVINCIA – Rispetto agli interventi finalizzati alla raccolta della legna in zona rossa è arrivato un chiarimento da parte del Governo che - contrariamente a quanto comunicato inizialmente dal comando regionale dei Carabinieri forestali (noi lo abbiamo raccontato qui) – ha dichiarato come sia quindi consentito lo spostamento sul territorio da parte dei cittadini per far rifornimento di legna per casa propria.

Il chiarimento è consultabile sul sito della Regione Piemonte.