Due ospiti d'eccezione alla scuola orafa di Valenza

VALENZA – Negli scorsi giorni due ospiti d’eccezione per l’agenzia formativa “Vincenzo Melchiorre” del For.Al di Valenza che è stata visitata da Alessia Crivelli, presidente della fondazione Mani Intelligenti, e dal presidente del consiglio comunale della città orafa Angelo Spinelli. In entrambi i casi a fare gli onori di casa sono alcuni dirigenti del For.Al, su tutti il presidente Alessandro Traverso e il direttore generale Veronica Porro.

La mission di Mani Intelligenti è quella di stimolare lo sviluppo di una rinnovata cooperazione tra aziende e enti di formazione per attrarre nuovi giovani talenti e proporre loro percorsi di crescita professionale esclusivi, contribuendo così a creare condizioni per poter accogliere tutti coloro che vorranno intraprendere la propria carriera in una delle aziende del territorio, culla di un mestiere e di una tradizione in perenne crescita ed evoluzione da oltre due secoli.

«For.Al e Fondazione Mani Intelligenti sono due realtà importanti di Valenza - ha commentato Alessandro Traverso – che devono lavorare in sinergia per il bene della città».

L’amministratore comunale ha invece preso visione dei locali dell’agenzia formativa soffermandosi nei laboratori di oreficeria e incastonatura al microscopio, ma anche nelle aule di disegno, Cad orafo e gemmologia.

«Questa è una visita che mi sta particolarmente a cuore – ha spiegato Spinelli - la città ha dato tanto e può ancora dare molto alle generazioni future; sta a noi lasciare loro una buona eredità. Il bello che si fa, porta il bene».

Sempre nei giorni scorsi si sono anche svolte le selezioni per il corso Ifts (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche di realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy”, un percorso formativo che si pone l’obiettivo di progettare e realizzare prodotti artigianali made in Italy che prevedano la valorizzazione dei processi produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione.

Il percorso è rivolto a venti disoccupati in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, è stato progettato da For.Al con la collaborazione dell’istituto Leardi di Casale, dell’Upo e di alcune prestigiose aziende orafe di Valenza.