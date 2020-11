"Serve una tassa ad Hoc per Amazon e i colossi del web"

VALENZA - Amazon nel 2019 ha pagato "solo" 11 milioni di euro di tasse in Italia. A rivelarlo è il centro studi di Mediobanca.

«È il momento di pensare ad una tassa ad hoc sui colossi del web, multinazionali come Amazon hanno incrementato a mille i propri fatturati soprattutto nei mesi del lockdown, quando i negozi erano obbligati a rimaner chiusi, questa triste prospettiva potrebbe riproporsi nuovamente nel breve periodo - è il grido d'allarme di Franco Stanchi, presidente dell'associazione valenzana L'Oro dal Po al Monferrato che rivolge un appello ai parlamentari locali - Le nostre realtà commerciali chiedono un forte sostegno per superare questo momento e al più presto. Non è accettabile che a pagare siamo sempre noi, mi rivolgo ai parlamentari del territorio che hanno a cuore le sorti del commercio locale, si attivino al più presto per introdurre un imposta che possa colmare il divario abissale che c’è tra commercio tradizionale e giganti del web, creando così risorse da reinvestire nel commercio di vicinato».