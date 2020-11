Il calendario 2021 firmato da Lele Gastini

Un viaggio che dura dodici mesi ma anche una vita intera. Il giovane artista alessandrino Lele Gastini firma il calendario 2021 del Gruppo Soged. Una matita unica che in questo difficile 2020 ha saputo raccontare i tratti più difficili dell'emergenza sanitaria ma anche i sentimenti più dolci, spontanei e caricaturali dei protagonisti.

Per lasciarsi alle spalle un anno tristemente indimenticabile, Lele Gastini ha confezionato un calendario che ci accompagnerà per tutto il 2021 tra le bellezze e le bontà dell'Alessandrino. Un prodotto che è, sì, un calendario ma è anche un diario di viaggio artistico che racconta peculiarità e specialità della nostra provincia partendo proprio da Alessandria e articolandosi tra Casale, Valenza, Tortona, Novi, Ovada e Acqui. L'inconfondibile bianco e nero di Gastini - con una punta di colore, per l'occasione - contraddistingue le dodici tavole confezionate in un progetto grafico che è già oggetto da collezione per la sua straordinaria unicità.

“Il calendario è dedicato ad Alessandria e Provincia - ha spiegato l’artista - Ho immaginato un personaggio monferrino che esplora il territorio e si immerge nei suoi luoghi, ricchi di vita e storia. La voglia di dimenticare un anno difficile, mi ha portato a disegnare la normalità e la libertà, come speranza per un nuovo anno all’insegna del movimento e della rinascita”.

Un calendario d'artista che sarà in edicola giovedì 19 novembre con Il Novese e L'Ovadese (calendario+giornale a 2 euro) e venerdì 20 novembre con Il Piccolo (calendario+giornale a 2 euro). Il calendario sarà poi disponibile nelle sedi delle redazioni: