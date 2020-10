Icardi replica a Barbero: "Affronto i problemi recandomi sul posto"

VALENZA - L'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi risponde alle accuse del sindaco di Valenza Gianluca Barbero sull’utilizzo dell’auto di servizio regionale. Icardi dice di non aver nulla da giustificare, se la sua colpa è di aver accettato l’invito ad una conferenza stampa (con inviti diramati dalla Lega di Valenza ndr) che intendeva fare chiarezza, come lui ha fatto, sul futuro del presidio sanitario di Valenza.

«L’incontro era stato organizzato in un bar, dove peraltro era presente anche il sindaco, ma visto il trambusto nel locale, la conferenza è stata trasferita in una sede più tranquilla (la sede del comitato elettorale di Maurizio Oddone, candidato della Lega ndr), lì vicino, dove l’assessore ha parlato coi giornalisti e risposto alle loro domande su temi rigorosamente sanitari e non certo di campagna elettorale, come è facilmente dimostrabile. L’assessore era a Valenza proprio per approfondire la stessa questione del presidio sanitario, in vista dell’incontro che aveva in programma poco dopo, nella stessa mattinata, alla direzione generale dell’Asl di Alessandria. L’assessore rileva che, se a qualcuno potrà sembrare strano che lui affronti i problemi recandosi sul posto e in estrema trasparenza con gli organi di stampa, dal suo punto di vista si tratta, invece, di un merito» si legge dalla nota diffusa.