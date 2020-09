Al Sociale di Valenza via a corsi e laboratori

VALENZA - Ripartono le attività del Teatro Sociale di Valenza, a cominciare da Valenza Pedagogica, ovvero l’offerta formativa selezionata dal direttore artistico Roberto Tarasco. Da giovedì 1 ottobre prendono il via i corsi di teatro per bambini e ragazzi con Luca Zilovich, attore, regista, drammaturgo, giocoliere, narratore.

Sotto le insegne di TEAtro POTenziale rientrano i corsi dedicati al pubblico più giovane, con l'obiettivo di far scoprire il teatro, in compagnia e in sicurezza, attraverso un percorso didattico tra movimento, recitazione, mimica, giocoleria e un pizzico di magia. Le lezioni sono dedicate a due fasce di età: “TeaPot KIDS” (per bambini dai 6 ai 12 anni) e "TeaPot TEEN" (dai 13 ai 17 anni).

Novità di questa stagione: il laboratorio serale "Il Tempo e il Desiderio" condotto da Monica Massone. Un percorso che intende far ri-conoscere, ri-scoprire ed esprimere liberamente passioni e aspirazioni trasformandole in atto creativo, liberare pulsioni e istinti. Fare teatro per esprimere il proprio sè, donare tempo a se stessi e dedicarsi ai propri desideri. Tutti i martedì, a partire dal 13 ottobre, dalle 20.45 alle 23.00; costo 180€ per 10 lezioni; iscrizioni presso la biglietteria dal martedì al venerdì ore 16-19, sabato ore 10-12.30.

Ma l'offerta formativa del Teatro Sociale di Valenza non si esaurisce qui. Nel mese di ottobre, infatti, partiranno anche le lezioni di chitarra di Antonino Salamone, giovane chitarrista e compositore, (lezioni individuali per tutte le età, tutti i venerdì pomeriggio, orario da concordare con l'insegnante), corsi di canto e formazione al musical curato da Monica Bursi (lezioni individuali a partire dai 15 anni, tutti i sabato mattina, orario da concordare con l'insegnante).

Un’offerta quanto mai variegata, per stuzzicare la curiosità e soddisfare l’anima creativa dei valenzani. L’iscrizione ai corsi prevede la sottoscrizione della tessera annuale ValenzaTeatroSocialClub.

Per informazioni e iscrizionI: e-mail formazione@valenzateatro.it