A Valenza tre sezioni mancanti: pareggio perfetto

VALENZA - 18 sezioni scrutinate su 21. Pareggio: 3394 voti per Luca Ballerini, 3394 per Maurizio Oddone. Mancano ancora tre sezioni a Valenza ma non solo il ballottaggio pare scontato ma pare ormai evidente che si tratterà di una sfida apertissima, con i due candidati alla pari al 43.92%. Difficile che gli ultimi tre seggi spostino più di tanto il dato, che ha del curioso.