Tosca, dolci note in Monferrato

SAN SALVATORE - Dice che aveva il mondo in mano, dopo la vittoria a Sanremo, con Ron. Però non era soddisfatta. D'altronde non le piacciono i compromessi, né seguire l'onda. E così Tosca ha scelto altre strade, lei che aveva iniziato imitando un'anticonformista come Gabriella Ferri, lavorato con Arbore e fatto la corista di Lucio Dalla.

La musica delle radici, la continua ricerca, le contaminazioni. Questo è la Tosca di oggi, felicemente appagata. Si è raccontata (e ha cantato, accompagnato da un ottima chitarrista) ieri sera a San Salvatore, nell'ambito di PeM, Parole e musica in Monferrato, una manifestazione di successo, come certificato dalla grande affluenza di pubblico.