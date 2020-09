Valenza: come e quanto si votò nel 2015?

VALENZA - Cinque anni fa non c’era il Covid, erano sette i candidati a sindaco e andò al seggio poco più di un avente diritto su due. Diciamo pure che col 52.27% di affluenza, Valenza non brillò per partecipazione. Il numero si è ridotto a 43.34% al ballottaggio: un calo fisiologico affatto consolatorio.

Vinse il centrosinistra con Gianluca Barbero. Al sindaco uscente, Sergio Cassano, non bastò il “super apparentamento” con Fratelli d’Italia, Lega Nord e Noi per la città (Merlino). Barbero prevalse col 53.88% e portò in consiglio 8 del Pd, uno di Sel (Di Carmelo, poi passato al Pd) e uno di Valenza Bene Comune.

All’opposizione, con Cassano, l’altro forzista Rossi, Merlino, due della Lega e Cresta, candidato a sindaco dei 5 Stelle.

Al primo turno, classifica dei partiti vinta dal Pd col 25.97%, seguito dalla Lega Nord (15.25), dai Cinque stelle (14.51) e da Forza Italia (13.44). Molto più staccati i Fratelli d’Italia (3.92), superati anche da Vivi Valenza (4.93), con Viviana Colombo che, malgrado fosse la più votata, non entrò in consiglio.