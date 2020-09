Il viceministro Misiani e le risate di Lercio chiudono la campagna di Ballerini

VALENZA - Si chiuderà venerdì con un doppio evento la campagna elettorale di Luca Ballerini. Alle 18 in piazza Verdi sarà ospite il viceministro all'Economia e Finanze Antonio Misiani. Con lui il candidato sindaco dialogherà sulle prossime scelte governative e le loro ricadute su famiglie e imprese, con particolare attenzione al settore del gioiello.

Il secondo appuntamento è previsto per le ore 21.30 sempre in piazza Verdi, con la festa di chiusura di campagna elettorale in compagnia del Tg satirico Lercio. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il centro polifunzionale San Rocco.

«Abbiamo incontrato, insieme ai candidati che mi sostengono, moltissime persone che ci hanno confermato il loro sostegno vedendo nella nostra coalizione l’una soluzione possibile per consentire a Valenza di proiettarsi nel futuro. Il confronto ci ha consentito di ascoltare le associazioni, le imprese, i singoli cittadini con un unico obiettivo quello di costruire anche in questa situazione di incertezza sanitaria, una Valenza in grado di guardare ai prossimi anni» dice Ballerini.