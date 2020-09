L'onorevole Cattaneo domani a Valenza per Oddone

VALENZA - Domani, mercoledì 16 settembre dalle ore 19, l’onorevole di Forza Italia Alessandro Cattaneo incontrerà i cittadini di Valenza e i candidati del centrodestra. L’incontro si svolgerà davanti alla sede elettorale del candidato sindaco Maurizio Oddone e vedrà la partecipazione di diversi amministratori locali della provincia di Alessandria.

«Siamo molto contenti dell’arrivo di Alessandro Cattaneo – commenta il Commissario cittadino di Forza Italia Valenza Gianluca Colletti - Alessandro oltre ad essere un nostro parlamentare ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di sindaco della Città di Pavia,la sua presenza ci aiuterà ad approfondire le dinamiche e le criticità da risolvere per risollevare la nostra città. Inoltre Cattaneo essendo responsabile nazionale del dipartimento formazione di Forza Italia, potrà dare degli interessanti spunti ai nostri candidati. Amministrare è una cosa, farlo bene tutt’altro e Alessandro si è sempre distinto positivamente per la sue capacità del buon governo, l’accoglieremo con entusiasmo come d'altronde si fa per un caro amico come lui».