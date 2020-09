Gaviese, primo acuto. Pari con gol negli altri derby

GAVI - Il primo derby che conta, nella Coppa Italia di Promozione, è della Gaviese: contro l'Ovadese, a segno Di Gennaro su rigore e Pellegrini di testa, a conferma che la classe e il fiuto del gol non hanno età. Per la squadra di Raimondi momentaneo 1-1 di Spriano.

Festa del gol tra Asca e Valenzana Mado: 3-3 il finale al Cattaneo, vantaggio orafo con Galia, pareggio alessandrino di Repetto, che sfrutta di testa un angolo battuto da Mirone. Poi padroni di casa avanti con El Madhi, ma ancora Galia rimette il punteggio in equilibrio, su suggerimento di Mutti, ultimo acquisto dei rossobù. Nel secondo tempo l'Asca segna il 3-2 dal dischetto, con Mirone, il definitivo 3-3 di Casalone, ancora di testa, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Esce la X anche a Casale, 2-2 tra Stay O'Party e Luese. ospiti a segno al 3', con Neirotti, su taglio da destra di Sala. Stay vicinissimo al pari al quarto d'ora con Micillo che, a tu per tu con il portiere, non finalizza, merito di un intervento di piede di Masneri. L'1-1 in avvio di ripresa, dagli undici metri Micillo non sbaglia. Al 19' Gentile ribalta il punteggio, dopo un batti e ribatti in area. La Luese potrebbe pareggiare su contropiede di Del Pellaro che suggerisce, ma Myrta, da buona posizione, calcia altissimo. Si fa perdonare al 40', precurandosi il rigore, con cui Cabella firma il definitivo 2-2.

Gli incontri di ritorno domenica, a campi invertiti.

Prima, Capriatese scatenata

Inizia con un tris esterno il cammino della Capriatese nella Coppa di Prima. A Cassano Lepori sblocca a metà del primo tempo, poi doppietta di Chillé nella ripresa, un gol nelle fasi centrali e uno nel finale.

Parità tra San Giuliano Nuovo e Monferrato: tutto nel secondo tempo, Nohman per i locali nei primi minuti, al 20' l'1-1 di Bocchio.

Nella seconda giornata dei due triangolari entreranno in scena Tassarolo e Canottieri.