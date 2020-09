Damiani punta forte sul mercato coreano

VALENZA - Damiani è un brand affermato nel mercato coreano, tanto da portare l'attrice Cho Yeo-Jeong a indossare - la notte dell'Oscar al film “Parasite” - la collana Masterpiece della collezione Mimosa e gli anelli Mimosa e Notte di San Lorenzo.

Ecco perché è importante, per il brand e per il nome di Valenza nel mondo, l’apertura della rinnovata boutique nel grande magazzino Lotte di Busan, "che rappresenta - spiega l'azienda - il punto di riferimento locale per lo shopping di lusso: nello spazio l’essenzialità della cultura orientale incontra la ricchezza stilistica del savoir-faire italiano. All’interno, gli appassionati di gioielleria potranno scoprire le icone e best seller della Maison, tra le quali spiccano Margherita, D.Side (che quest’anno celebra i propri vent’anni) e Belle Epoque. Immancabili, poi, le creazioni di alta gioielleria: da Emozioni a Mimosa, senza dimenticare Eden, Animalia o Fiori d’Arancio, ogni gioiello custodisce la storia della Maison Italiana ed esprime il suo stile unico".