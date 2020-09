Valenza, aggredito giovane disabile

VALENZA - Aggressione verso le 18, a Valenza nei pressi del cimitero. Un ragazzo di colore ha tentato di scippare il marsupio a Emanuele "Lele" Rachiele, candidato alle elezioni valenzane tra le fila della Lega. In suo aiuto è intervenuto un ragazzo che ha affrontato il balordo, mettendolo in fuga. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

Da quel che è emerso, Lele Rachiele (che si muove in sedia a rotelle) stava rientrando da solo quando si è visto piombare addosso un ragazzo di colore alto circa 1.80 che ha tentato, strattonandolo, di strappargli il marsupio. La reazione della vittima è stata immediata. Rachiele ha resistito a quell'assalto e ha iniziato ad urlare. Le sue richieste d'aiuto sono state sentite da un giovane valenzano che ha affrontato il balordo sferrandogli due pugni riuscendo a metterlo in fuga. A quel punto la telefonata ai Carabinieri per denunciare l'accaduto. "Chi ha visto qualcosa lo segnali - si legge sui social - abbiamo già avvisato i Carabinieri che sono alla ricerca del tizio. Indossava una felpa grigia e jeans neri".

"Ero andato al cimitero sulla tomba di mio nonno - racconta Rachiele - Uscendo, mi stavo dirigendo verso il centro quando sono stato aggredito da un ragazzo di colore. Aveva uno scaldacollo che lo copriva fino al naso. Tentando di prendere il marsupio mi ha strappato la maglia. Ho cercato di chiedere aiuto e, fortunatamente, è passato un mio amico che è riuscito ad allontanare quel ragazzo di colore. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Valenza che hanno già attivato le ricerche. Qualora non si dovesse trovare, domani andrò a fare denuncia. A parte lo spavento, fortunatamente sto bene. Poteva andare anche peggio, non potevo prevedere quali fossero le sue intenzioni".

Le indagini sono in corso.