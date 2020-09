Il fenomeno del Web Mercadini chiude l'estate alla Carducci

VALENZA - Giunge al termine la rassegna estiva "L'Arena ripArte" che nel cortile dell'ex-scuola Carducci ha visto avvicendarsi fermenti artistici di diversa natura: cinema, teatro, spettacoli per famiglie, musica, letteratura, arte e cultura nel senso più ampio del termine.

La conclusione di questo percorso, martedì 8 settembre, alle ore 21.30, è affidata a Roberto Mercadini, attore, scrittore, poeta e youtuber, fenomeno del web, seguitissimo da un pubblico sempre più esteso. Nato a Cesena nel 1978, con oltre 150 date all’anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici. Mercadini racconta storie (che contengono storie (che contengono altre storie)) e con il suo monologo "Se fossi la tua ombra mi allunghereI a mezzogiorno" portato in scena al Carducci, ci racconterà di come è comparsa ed evoluta la vita sulla Terra, ma ad ogni evento ancestrale narrato si collega un avvenimento storico, un personaggio del passato (Galileo, Michelangelo ecc.). Certo, alcuni parallelismi potrebbero sembrare un po’ azzardati e un po’ troppo acrobatici ma le storie si chiamano fra di loro. Si toccano. Gettano luce l’una sull’altra. Una serata caleidoscopica e ricca di suggestioni, per conoscere un "nuovo" interessantissimo narratore.

L'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.