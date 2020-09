Regione, 500mila euro per i termo scanner nelle scuole

TORINO - La Regione Piemonte ha stanziato 500mila euro per l'acquisto di termoscanner da distribuire direttamente a tutte le 542 autonomie scolastiche piemontesi, cui fanno capo 3.200 plessi.

Questo perché il presidente e l’assessore all’Istruzione hanno ribadito all’Usr la richiesta che "la misurazione della temperatura venga effettuata a scuola, trattandosi di un elemento di prevenzione troppo delicato e importante, che non può essere lasciato alla sensibilità delle singole famiglie".

A questo punto, l’Ufficio scolastico regionale farà un'indagine interna per verificarne la possibilità.

"In ogni caso - sottolineano da Palazzo Lascaris - dal momento che il Governo non ha previsto nessuna forma di verifica che la temperatura venga effettivamente misurata a casa, la Regione sta valutando di introdurre dei meccanismi di controllo con una apposita ordinanza per sollecitare l’attenzione sul tema da parte delle famiglie".