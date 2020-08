Soffocato dalla combustione del materasso, barone muore a 91 anni

TERRUGGIA - E’ morto a 91 anni, nella sua camera da letto, probabilmente per asfissia. E’ accaduto a Terruggia, in una tenuta padronale di via Prato. Sul posto sono interenuti i Carabinieri del nucleo operativo diretti da Salvatore Puglisi, i Vigili del fuoco e i medici del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Una prima analisi è stata effettuata dal medico legale, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte del decesso.

Sembra il barone Paolo Tarony Saisi De Chateaune (foto), già diplomatico, si sia alzato dal letto inciampando in una lampada alogena con piantana che è finita su una coperta di pile. L’uomo sarebbe finito a terra. La lampada alogena a contatto con il materasso e la coperta potrebbe aver provocato una combustione risultata fatale al 91enne, che non è piu riuscito ad alzarsi.

L’allarme è scattato grazie alla persona di servizio di origine indiana che abitava con il nobile da 26 anni.

Sarà l’inchiesta a chiarire l’accaduto.