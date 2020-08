In concomitanza con Salvini, a Valenza manifestano le Sardine

VALENZA - Mercoledì prossimo, alle ore 12, arriverà a Valenza il senatore e segretario della Lega Matteo Salvini (con l'onorevole, segretario in Piemonte e presidente dei deputati della Lega Riccardo Molinari) per sostenere la corsa del collega di partito Maurizio Oddone alla corsa per le elezioni comunali.

Alla stessa ora, è stata organizzata una contromanifestazione dalle Sardine (movimento di attivismo politico italiano nato nel 2019 a Bologna e i cui ideali dichiarati sono l'opposizione a populismo e sovranismo). L'evento "Valenza si slega", in piazza Verdi, inizierà alla stessa ora in cui è previsto il comizio della Lega. «In occasione del meeting leghista, le Sardine rispondono con la cultura. Chiediamo a tutti di dedicare mezz’ora del proprio tempo, per opporsi con il silenzio e la presenza fisica, sulla scia delle emozionanti piazze dello scorso inverno. Portate una Sardina, il vostro libro preferito, un tricolore. Rispondiamo con il silenzio e il rispetto alle urla dell’eterna campagna elettorale. Per rispondere alle normative di prevenzione anti Covid, venite muniti di mascherine, ci schiereremo mantenendo le distanze di sicurezza» si legge dal programma della manifestazione.