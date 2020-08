Tre serate di cinema italiano e un "lezione" alla Carducci

VALENZA - Cinema tutto italiano questa settimana all'Arena Carducci di Valenza, dopo "La dolce vita" di questa sera (giovedì 27 agosto), venerdì 28 agosto sarà proiettato il film "The place" di Paolo Genovese (con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher) la storia di un uomo misterioso che è in grado di esaudire desideri, tutti i desideri, restando seduto al tavolino di un bar. Ma tutto ha un prezzo e il prezzo da pagare non è mai senza conseguenze.

Sabato 29 agosto sarà la volta della commedia "Forever Young" di Fausto Brizzi (con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo) i cui protagonisti hanno come tratto comune l'età anagrafica, la caratteristica dominante di questi boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età e a prevalere è la smania di eterna giovinezza.

Terzo appuntamento di "Lezioni al Chiostro", domenica 30 agosto, con il professore di lettere Daniele Morgese, nella serata intitolata "La percezione della donna in letteratura: da Beatrice a Lila".

Lunedì 31 agosto "Dibattiti Flash", format ormai diventato un classico di Spring Up, una serata di confronto libero sul tema "L'immigrazione - in particolare a Valenza", modera Elena Tufano.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.30.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.