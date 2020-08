Tutti i nomi per le votazioni comunali di Valenza

VALENZA - Sono 143 (63 donne), articolati in 10 diverse liste, quattro a favore di Luca Ballerini, tre per Maurizio Oddone, due a sostegno di Alessandro Deangelis e una lista unica per Pierluigi Giordano. Sono i candidati a far parte del prossimo consiglio comunale di Valenza. Di seguito l'elenco completo nell'ordine in cui si troveranno i candidati sindaco nella scheda elettorale.

Alessandro Deangelis

Alessandro Deangelis Sindaco

Alberto Botter, Paolo Giuseppe Guido Bonamico, Pietro Boz, Marco Citro, Roberto Fava, Simona Gilli, Gian Luca Giusto, Monica Malvezzi, Fabio Masi, Antonello Corrado Montes, Roberta Mori, Paola Muscatello, Davide Naldi, Patrizia Raia, Massimiliano (Max) Staurino, Valentina Bruna Viaro.

La Città che vogliamo, con Alessandro Deangelis Sindaco

Annamaria Zanghi, Luca Barbazza, Debora Battistini, Ioris Bensi, Jonathan Calcagno, Sabrina Deambrogi, Andrea Samuele Ferraris, Stefano Gregoriadis, Daniele Latella, Isidoro Max Mazzola, Riccardo Amedeo Mazza, Carmela Versace.

Luca Ballerini

Partito Democratico

Marina Baiardi, Salvatore Di Carmelo, Carlo Giaretta, Maybi Gonzalez Rivalta, Maria Maddalena Griva (indipendente), Giorgio Domenico Iannelli (indipendente), Fatima Ierardi, Samantha Marega, Genni Menegazzo, Francesca Oddino, Giosuè Orlando, Anna Pizzo, Nadia Rossi, Valentina Trisoglio, Davide Varona, Riccardo Zurolo (indipendente).

Valenza Futura

Niccoló Leonardo Bertipaglia, Katia Cartusiani, Filomena Ciccarelli, Viviana Colombo, Antonio De Venezia detto Pepe, Gianluca Erba, Francesca Ferrari, Alessandro Ferraris, Monia Francescon, Susanna Giansante, Alberto Lanza, Pasqualino Naclerio, Manuela Stefania Occhiolini, Alessio Luigi Giovanni Piero Picchio, Alessandro Velata, Marco Zunino.

Valenza Bene Comune

Federico Icardi, Massimo Aldo Annaratone, Alexandra Gabriela Burbulea, Valentina Congiustì, Enrica Fratangelo, Stefano Lamusta, Federico Lanza, Marco Enrico Maria Megazzini, Andrea Moretti, Elisabetta Moretto, Alessia Tarzariol, Marco Zito.

Italia Viva

Paola Volante, Andrea Soban, Cristina Juarez, Angelo Buzio, Saveria Minniti, Agostino Davilla, Melissa Quadro, Mauro Milano, Sarah Richetti, Sergio Pigoni, Carmine Tallarico.

Maurizio Oddone

Lega

Paolo Giovanni Patrucco, Laura Barbi, Marco Bissacco, Daniele Boccardi, Sara Capellino, Guido Capuzzo, Tania Cometti, Annalisa Dalloco, Vito D’Antoni, Massimo Di Lorenzo, Rossella Renza Maria Gatti, Mirco Giordano, Gaetano Naclerio, Accursia Raia, Emanuele Rachiele, Chiara Sangregorio.

Forza Italia

Salvatore Angri, Alberto Alfredo Luigi Bonzano, Giorgia Borsalino Bartolini, Andrea Canepari, Luca Alessandro Caucia, Arianna Costa, Roberto Crivelli, Eugenio Fungi, Giuseppe Innocente Gatti, Guido Ghidini, Franco Guido Ghietti, Marco Giacobone, Elisabetta Ponzone detta Sissi, Anna Maria Solla, Wuendy Uku detta Wendy, Alessia Renza Zaio Montini.

Fratelli d’Italia

Luca Merlino, Angelo Spinelli, Viktoria Miakieva, Marcello Omodeo, Pasquale Alfieri, Davide Bacco, Alice Brunelli, Tommaso Caradonna, Emilio Dante Carbone, Amanda Chiesa, Claudio Deambrogio, Francesco Gallo, Arianna Guagnini, Silvia Raiteri, Stefania Rossini, Guido Spriano.

Pierluigi Giordano

Italexit

Anna Rita di Primio, Teodora Santoro, Giovanna Frassinelli, Stefano Bovone, Enzo Pecoraro, Fabrizio Stancarone, Mariangela Catamerò, Enea Pizzati, Francesco Marchese, Bruna Blumetti, Piero Rotunno, Miriam Migliaccio.