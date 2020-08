'La carrozzina non è un limite'

VALENZA - Il sogno di Lele Rachiele diventa realtà. Anche la frase che è la sintesi della sua filosofia di vita, "Non è disabile chi non usa le gambe, ma chi non usa il cervello". Per dimostrarlo ha organizzato due shooting fotografici, con Riccardo Nocchio, giovane fotografo di Bassignana, nella periferia di Valenza verso la campagna, e il risultato sarà proposto in una mostra, al Centro comunale di cultura.

Rachiele e Nocchio hanno selezionato gli scatti più significativi fra alcune centinaia, realizzati grazie alla partecipazione di piloti di motocross, grande passione di Lele, che fanno parte del gruppo We Ciao Crew. "Ho raccolto un suggerimento del giornale Il Piccolo - confessa Rachiele - e ho trovato la disponibilità di Riccardo Massola per allestire una esposizione". 'La carrozzina non rappresenta un limite', questo il titolo, sarà inaugurata lunedì 24 agosto e resterà aperta fino al 5 settembre. "Un modo per combattere i troppi stereotipi e promuovere la mototerapia"