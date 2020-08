Riboldi: "Merlino giovane capace e competente"

VALENZA - Dopo l'intervento del candidato sindaco Maurizio Oddone (Lega), anche il segretario provinciale di Fratelli d'Italia e sindaco di Casale Federico Riboldi e il commissario cittadino Enzo Amich commentano la notizia che l'ex civico Luca Merlino sarà capolista di "Fratelli" alle imminenti elezioni amministrative di Valenza.

«Sono molto contento che Luca Merlino, un giovane preparato e che ha riscosso un buon consenso in città, abbia scelto di aderire a Fratelli d’Italia - commenta Federico Riboldi - abbiamo bisogno di giovani come lui, capaci e competenti e che abbiano le carte in regola per assumersi responsabilità importanti».

Enzo Amich: «Un altro elemento valido in una lista di 16 candidati determinati a cambiare realmente le sorti della città».

Queste le parole di Merlino: «Ho scelto di candidarmi perché penso che sia importante mettere a disposizione della città l'impegno e l'esperienza amministrativa che ho maturato in questi anni, portando avanti le idee che ho sempre sostenuto. Occorre un cambio di marcia. La città deve recuperare lo storico ruolo di centro produttivo e commerciale. Non si possono dimenticare i tanti imprenditori che hanno dato lustro a Valenza e che hanno bisogno di ritrovare un sostrato ideale per la propria attività di impresa, rilanciando così in città il lavoro ed il benessere. Il tutto entro i confini ambiziosi, ma realistici, di un'agenda urbana che miri al recupero ed al rilancio di Valenza e di tutto il suo territorio. FdI ora rappresenta il partito per dare realizzazione concreta alle idee ed ai progetti in cui credo. Tutto ciò insieme al candidato sindaco Maurizio Oddone con cui ho condiviso in minoranza gli ultimi 5 anni a Palazzo Pellizzari. Con competenza, equilibrio e coraggio si può ritrovare la Valenza che tutti vogliamo».