Arena Carducci: due serate di cinema, una di musica con gli Slwjm

VALENZA - Prosegue l'estate valenzana con gli appuntamenti all'Arena Carducci. Per la serie "Made in Movie", venerdì 7 agosto (ore 21.30) la proiezione di "Eddie the Eagle. Il coraggio della follia", ispirato alla vera storia di Eddie Edwards. Il film, infatti, narra la scalata di un insolito atleta che vuole raggiungere il suo sogno: gareggiare per il salto con gli sci e rappresentare la Gran Bretagna alle Olimpiadi Invernali, nonostante i suoi problemi fisici e i genitori che continuamente si oppongono.

Sabato 8 agosto (ore 21.30), sul grande schermo, la commedia italiana "Tutta colpa di Freud" con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, regia di Paolo Genovese.

La novità di questa settimana è la musica dal vivo. Per il primo appuntamento con "Spring Up The Music" domenica 9 agosto, sempre alle 21.30, saliranno sul palco gli SLWJM che sta per "Slow jam", letteralmente "marmellata lenta", in due parole la descrizione del loro genere musicale "slow", rilassato, raffinato, ricercato, e "jam", che in musica indica l’incontro fra suggestioni differenti. Paolo Longhini (voce e chitarra), Davide Mancini (batteria), Lorenzo Morra (tastiere) e Leonardo Barbierato (basso) suonano quello che potremmo definire "future soul", ovvero un genere influenzato da tutte le sfaccettature della black music: dall’hip hop all’r’n’b, dal jazz all’elettronica.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.