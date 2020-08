Teatro per famiglie e grande cinema all'Arena Carducci

VALENZA - Sul palco dell'Arena Carducci torna il teatro con una serata adatta anche ai più piccoli: martedì 4 agosto alle 21.30 lo spettacolo Le fate incantatrici, liberamente ispirato ai racconti popolari e alle leggende della Valle d'Aosta e del Piemonte raccolti da Monica Massone e Laura Formenti che indosseranno i panni di Fiordizucca ed Eufrasia due fate in incognito, in fuga dal loro Signore per avergli rubato il sacco che contiene tutte le fiabe incantate del “Piccolo Mondo”, per donarle ai bambini umani. Eufrasia, a tutti nota come la più giudiziosa ed obbediente, suo malgrado si ritroverà complice del piano della solita combinaguai Fiordizucca, e insieme a loro anche gli spettatori entreranno in un mondo fiabesco.

Per la serie Made in Movie giovedì 6 agosto alle 21.30 il film I vitelloni, primo di tre appuntamenti dedicati al regista italiano Federico Fellini in occasione del suo centenario, e venerdì 7 agosto alla stessa ora la proiezione di Eddie the Eagle. Il coraggio della follia, ispirato alla vera storia di Eddie Edwards. Il film, infatti, narra la scalata di un insolito atleta che vuole raggiungere il suo sogno: gareggiare per il salto con gli sci e rappresentare la Gran Bretagna alle Olimpiadi Invernali, nonostante i suoi problemi fisici e i genitori che continuamente si oppongono. Sabato 8 agosto alle 21.30 la commedia italiana Tutta colpa di Freud con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, regia di Paolo Genovese.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.

Il programma completo sul sito www.valenzateatro.it.

L'Arena ripArte è un'iniziativa realizzata da Coop. Cmc con il patrocinio del Comune di Valenza, in collaborazione con Spring Up e grazie al sostegno di Bmc Gioielli, Laservalenza e Mazzetti D'Altavilla.