Il Pd valenzano ufficializza l'appoggio alla candidatura di Ballerini

VALENZA - Il direttivo del Partito Democratico ha deciso all’unanimità di dare appoggio al progetto di Luca Ballerini. Dopo l'ufficialità della candidatura dell'attuale vicesindaco, i Dem del segretario cittadino Andrea Ferrari hanno ufficializzato il loro sostegno (del quale non si dubitava ma ovviamente andava esplicitato).

« Abbiamo apprezzato il suo lavoro nei 5 anni passati e la sua freschezza e dinamicità ci spinge a dargli pieno supporto. Sono stati 5 anni duri: abbiamo preso in gestione una situazione disastrosa lasciata dalla Giunta di centro destra e la ricostituzione di un equilibrio di bilancio da parte della Giunta Barbero è stato un lavoro continuo e complicatissimo. Viene ora il momento di costruire e crediamo che un sindaco giovane e volenteroso come Ballerini sia la persona giusta al momento giusto.

Daremo il massimo supporto in questa campagna elettorale strana per i tempi e per il periodo difficile che il Covid-19 ha gettato su tutti noi. Approfondiremo con Ballerini nei prossimi giorni la sua idea programmatica e di coalizione, ma saremo al suo fianco in piena fiducia e in massimo appoggio, non precludendo nessuna strada che vorrá percorrere in termini di alleanze. La città ha bisogno di unità di intenti di tutte le forze che si riconoscono in valori comuni del centro sinistra e l’apporto del Pd valenzano sarà rivolto alla costruzione di un progetto programmatico per costruire la nostra Valenza futura».