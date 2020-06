Croce Rossa Valenza: lo spot emozionale

VALENZA – “Essere un volontario non è solo salire su un’ambulanza, è anche regalare sorrisi”. Questo è solo uno dei tanti messaggi presenti nel video diffuso dal gruppo valenzano della Croce Rossa. La realtà di volontariato del responsabile Gianluca Erba si presenta in una lunga carrellata di immagini in tutte le sue variegate sfaccettature, da quelle legate alla quotidianità a quelle strettamente connesse alle emergenze che hanno visto i valenzani impegnati in provincia e in Italia. Un bell’invito a farsi coinvolgere: “Dopo il verbo amare il verbo aiutare è il più bello al mondo” è la frase che chiude il video. Informazioni a crivalenza@crialessandria.it.