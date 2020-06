Dopo il fiume domenica sono in città i volontari della pulizia di Valenza

VALENZA - Ultimi appuntamenti, prima di una breve sospensione estiva, per le attività dei volontari valenzani di Salviamo il Nostro Verde. Dopo le sponde del Po, l'appuntamento di domenica 28 giugno alle 9.30 è in città per ripulire dei rifiuti abbandonati in piazzale di via Noce e le zone adiacenti, come via Tortona, via Mameli e la stessa via Noce.

«Raccoglieremo bottiglie di plastica, di vetro, guanti monouso e mozziconi di sigarette, quest'ultima la forma di inquinamento più dannoso e al tempo stesso quella più socialmente tollerata e accettata. Strapperemo, inoltre, le erbacce che infestano i marciapiedi, tanto per non abituarci al brutto: dieci minuti di ognuno di noi possono davvero fare la differenza, ve lo possiamo garantire» spiegano i volontari su Facebook.

Il ritrovo è alle 9.30 dietro il Bar Relax, nella piazza ex mostra orafa. Come sempre, guanti e sacchi saranno forniti dagli organizzatori: «Potrebbero servire un paio di scope e palette: chi ne ha un paio da dedicare alla causa, le porti!».

Per ulteriori informazioni e partecipare, chiamare il 339/1872616 o scrivere una mail a salviamoilnostroverde@gmail.com.