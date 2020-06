Il comandante dei Vigili del Fuoco Dattilo in visita ad Alessandria

ALESSANDRIA - Oggi il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo ha effettuato una visita presso il comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Subito dopo l'atterraggio dell'elicottero all'aeroporto di Alessandria Dattilo, insieme al Prefetto, Iginio Olita, al Direttore regionale dei Vigili del Fuoco Antonio La Malfa, al comandante di Alessandria Roberto Marchioni e al Questore Michele Morelli si è recato a Gavi per salutare i familiari del Vigile del Fuoco Matteo Gastaldo, deceduto nella tragedia di Quargnento lo scorso autunno.

Successivamente ha incontrato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria i familiari del vigile Marco Triches, anch'egli caduto nel tragico scoppio di Quargnento. Presente all'incontro anche il Capo Squadra Giuliano Dodero, ancora convalescente per le ferite riportate in occasione del tragico intervento di Quargnento.

Per l'occasione il Capo del Corpo ed il Prefetto hanno deposto due omaggi floreali in onore di tutti i caduti dei Vigili del Fuoco, ed in particolare, presso un'aiuola ideata e realizzata dal personale del Comando di Alessandria, dedicata ai tre vigili Matteo Gastaldo, Marco Triches ed Antonino Candido. Presente alla cerimonia anche il Comandante dei Carabinieri di Alessandria, il colonnello Michele Lorusso, con il quale il Capo del Corpo si è complimentato per la brillante operazione di indagine portata a termine ieri con l'arresto della moglie di Giovanni Vincenti, reo confesso della strage di Quargnento.