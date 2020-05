Lite furibonda in comunità a Pomaro, un ferito

POMARO - Tensione alle stelle ieri sera in una comunità di Pomaro a causa di una violenta lite tra due nigeriani sfociata con il ferimento di uno di loro.

Un ragazzo, 29 anni, è stato trasportato all’ospedale di Casale per le medicazioni: le ferite alla testa provocate da un corpo contundente non sono gravi.

La situazione è tornata alla normalità solo con l’arrivo dei Carabinieri che hanno evitato il peggio. Mentre il ferito veniva portato al pronto soccorso, l’aggressore si è allontanato in bicicletta per poi tornare sui suoi passi in tarda serata. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti.