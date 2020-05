La serie C torna in campo, stop ai dilettanti

ROMA - Il consiglio federale è ancora in corso, ma trapela una notizia: la serie C non è conclusa, anzi, come la A e la B, tornerà in campo e dovrà terminare entro il 20 agosto.

Una decisione che ha preso corpo negli ultimi giorni ed è stata ratificata oggi: da verficare, ora, quando potrà riprendere, con quali protocolli e con quale calendario.

Cala, invece, il sipario su tutto il calcio dilettantistico e per i campionati giovanili, ad ogni livello. Venerdì 22 si riunirà il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti.