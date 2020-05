Alcune piantine di Cannabis rinvenute a Valenza

VALENZA - Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Valenza, guidata dal Comandante Mariangela Magnini, nel corso delle normali attività di indagine e controllo sul territorio comunale, ha rinvenuto in un piccolo appezzamento di terreno, alcune piantine di Cannabis.

Prontamente sequestrati dagli agenti, gli esemplari (coltivati in vaso) saranno affidati al laboratorio di analisi per la conferma non appena verrà convalidato il sequestro.