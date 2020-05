Da domani a Valenza si distribuiscono le mascherine della Regione

VALENZA - Comincia domani in città la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Piemonte. Ad annunciarlo è stato poco fa il sindaco Gianluca Barbero in un breve video sulla pagina istituzionale del Comune. I volontari verranno casa per casa muniti di pettorina e tesserino di rinconoscimento, con le stesse modalità utilizzate (quindi mantenendo le norme di distanziamento) per la distribuzione delle mascherine regalate da MyFamily.

La distribuzione proseguirà nei giorni festivi al mattino e al pomeriggio, nei giorni feriali dalle 18 alle 21. Qualora i volontari non trovassero nessuno al momento del passaggio, lasceranno un numero di telefono da contattare.