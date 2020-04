Oggi DiValenza propone un webinar "Internazionale"

VALENZA - Si terrà oggi dalle 14.30 alle 15.15 il quarto webinar a partecipazione gratuita organizzato dal Consorzio del Marchio Orafo DiValenza. Nell'appuntamento, intitolato "La nuova sfida internazionale". «Con alcuni esempi pratici, spiegheremo come questo periodo, però, possa essere importante per costruire relazioni e per strutturare offerte che coinvolgano più imprenditori» spiegano da DiValenza.

Relatrice dell'incontro Alessandra Campia, avvocato civilista con studio a Torino e domicilio a Nizza (Francia) e Mosca (Russia). Presidente dell’associazione Novapangea, da anni si occupa di internazionalizzazione dell’impresa, con contatti e relazioni in un numero importante di Paesi, (principalmente Africa, Iraq, Russia e zona eurasiatica, Paesi arabi, Americhe).

Per partecipare all'evento bisogna cliccare al link e digitare la password "DiValenza".