Ripartire in sicurezza: un webinar gratuito per le realtà produttive

VALENZA - Oggi, a cura del Consorzio del Marchio Orafo DiValenza si tiene uno speciale webinar gratuito sul tema della sanificazione. Dalle 11.30 alle 12.15 si parlerà delle “buone pratiche” da applicare per ricominciare a lavorare sicuri e protetti, di come ridisegnare le competenze aziendali in tema di sicurezza e della formazione finanziata con "Ripartire in sicurezza".

Relatrici: Cristina Durando - Sviluppo Italia e Rossana Malachin - Nextrain Srl. Per partecipare è necessario registrarsi al link.