Il ct Cassani passa la borraccia alla Fenice

PECETTO - Come Coppi e Bartali: c'è una borraccia che viaggia di mano in mano, una forma di condivisione che aiuta a sentirsi comunque sempre in gruppo. L'idea della società La Fenice è piaciuta ai ragazzi e alle ragazze, ma anche a molti compagni di pedalate celebri "perché sui sentieri, in pista o sulla strada siamo tutti una grande famiglia".

C'è anche al ct della nazionale Davide Cassani, ci sono Damiano Cunego, Alessandro Ballan, Giacomo Nizzolo, Giacomo Fantoni, Mirco Celestino, c'è Riccardo Magrini, straordinaria voce del ciclismo. L'elenco è lungo: anche Alex e Denny Lupato, Nadir Colledani, Beatrice Migliorini, Samuele Porro, Gaia Tormena, Alia Marcellini, Matteo Trentin, Andrea Piccolo, Martina Alzini, Marcello Pesenti, Danilo Napolitano, Rachele Barbieri, Federico De Vecchi, Jerome Clementz, la conduttrice Justine Mattera. E i due tecnici del team, Lorenzo Piotti e Diego Arlandin.