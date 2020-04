DiValenza: domani il terzo webinar gratuito per il mondo orafo

VALENZA - Domani dalle 14.30 alle 15.15 è in programma il terzo webinar del ciclo organizzato dal Consorzio del Marchio Orafo DiValenza in questo periodo di emergenza covid. Il titolo dell'appuntamento è "Il marketing del gioiello: sinergie tra online e offline". Relatrice sarà Anna Rita Pinto, laurea in Management di impresa con master di specializzazione in Entrepreneurship, presso la Bologna Business School, professionista che da 25 lavora nel campo dell’automotive e delle macchine industriali e che è la founder di JoyItalianLuxury, il negozio virtuale del Marchio DiValenza.

Per partecipare all'evento gratuito e rivolto in particolare al mondo orafo, è necessario collegarsi al link e digitare la password Divalenza.