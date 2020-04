Economia: live con il segretario nazionale dei Pubblici esercizi

Appuntamento di prestigio, oggi, sul sito www.ilpiccolo.net e sulle pagine Facebook del gruppo Soged (tra cui Il Piccolo Alessandria e Alessandria News). Alle 18.30 sarà in diretta Roberto Calugi, segretario nazionale della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio. Sarà l'occasione per affrontare i problemi della categoria, in un momento delicato con le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19.

Con lui, Alice Pedrazzi, direttore provinciale di Ascom-Confcommercio Alessandria.

Gli ascoltatori potranno inviare domande attraverso le chat.