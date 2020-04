Fiori e un cuore per salutare 'Pollo'

VALENZA - All'alba, mentre andava al lavoro, Marco Bertasi ha raccolto fiori "sul tragitto", ha composto un mazzo e ha aggiunto un cuore, con al centro un nome, Pollo.

Lo ha depositato davanti al cancello d'ingresso della casa di Giovanni Polimena, scomparso ieri, a 58 anni, all'ospedale di Casale, dove era ricoverato. La foto l'ha mandata in redazione con un messaggio - "per me era speciale, unico" - e lo ringraziamo, perché in moltissimi potessero vederla e ricordare una persona molto amata a Valenza.

"Sulla strada verso il luogo di lavoro il mio pensiero è stato per te. Questi fiori e il cuore sono da parte della mia famiglia, che ti adora. E da parte di tutte le persone che non possono uscire di casa per darti un ultimo saluto".