Agenzia delle Entrate: servizi a distanza con modalità semplificate

PIEMONTE . Durante il periodo di emergenza sanitaria, oltre ai consueti canali telematici, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate garantiscono, anche a distanza, i servizi fiscali solitamente erogati presso gli Uffici. Le 9 Direzioni provinciali, i 28 Uffici Territoriali e gli 8 Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate in queste settimane sono aperti al pubblico esclusivamente per la consegna di documentazione, ma i cittadini che in questo periodo hanno bisogno dei servizi dell’Agenzia possono usufruirne da casa in modo notevolmente semplificato rispetto al solito. Ad esempio, chi ha bisogno del codice fiscale per un nuovo nato o il duplicato della tessera sanitaria, chi vuole richiedere un certificato o l’accredito di un rimborso sul conto corrente.

Come funziona

Il contribuente può presentare la propria richiesta anche via e-mail o PEC. È sufficiente:

allegare la documentazione necessaria. Con la domanda, il contribuente deve autocertificare di essere in possesso dell’originale dei documenti;

allegare una scansione della carta d’identità;

indicare i propri riferimenti per essere ricontattato nel caso siano necessari chiarimenti o integrazioni della documentazione.

L’operatore dell’Agenzia delle Entrate esegue la lavorazione a distanza, in back office. L’interazione che avveniva tradizionalmente allo sportello prosegue in forma virtuale tramite i canali di contatto indicati dal contribuente.

Sul sito https://piemonte.agenziaentrate.it sono disponibili i recapiti degli Uffici piemontesi dell’Agenzia e i dettagli sui singoli servizi usufruibili a distanza in modalità temporaneamente semplificate:

Come richiedere il codice fiscale, la partita IVA o il duplicato della tesera sanitaria

Come chiedere il rilascio di certificati

Come registrare un atto (ad esempio, contratto di locazione)

Come richiedere un rimborso

Come presentare la dichiarazione di successione

Come chiedere l’abilitazione ai servizi telematici

Cosa si può fare direttamente on line su www.agenziaentrate.gov.it

In ogni caso rimangono attivi i tradizionali servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per chi è in possesso delle relative credenziali di accesso: SPID o password e PIN dell’Agenzia. L’elenco dei servizi telematici è nel manifesto interattivo - pdf curato dalla Direzione regionale del Piemonte.