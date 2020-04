Valenza: Palazzo Valentino si colora del tricolore

VALENZA - Consueto messaggio di aggiornamento sull'emergenza coronavirus da parte del sindaco di Valenza Gianluca Barbero nella serata di ieri, quando Palazzo Valentino, sede operativa di queste giornate, si è illuminato della bandiera tricolore.

«Con questo piccolo gesto vorremmo, anche solo in foto, ridarvi una parte dei colori di questa primavera che ci stiamo perdendo. E sappiamo tutti quanto ci mancano i profumi ed i colori che in altri momenti avremmo osservato distratti e che ora guardiamo da dietro un vetro o immaginiamo. Per questo vorrei ringraziare coloro e sono tanti che stanno onorando il loro impegno e restano a casa perchè ci vuole oggi molto più coraggio e forza a confinarsi tra le proprie quattro mura che ad ostentare una indifferenza, fino alla prima linea di febbre, ed una noncuranza che non hanno senso. Sono bastate due parole di speranza e un piccolo accenno di comprensione per fare uscire ancora troppa gente. A proposito di coraggio vorrei chiedervi di ringraziare anche quelli che combattono questa battaglia e che non essendo in prima linea con medici ed infermieri troppo spesso dimentichiamo. Le forze dell'ordine che sono l'unico argine contro i troppi comportamenti sciocchi, tutti coloro che lavorano per permetterci di continuare in un quotidiano dall'apparenza normale, i tecnici dei dei servizi essenziali, le cassiere prime vittime di quegli incivili che ancora non usano guanti e mascherina negli spazi di acquisto e la lista sarebbe lunghissima. Anche a loro dobbiamo il nostro grazie».

Per quanto riguarda i numeri, il primo cittadino comunica che i positivi al covid sono circa 70 a Valenza. «Aumentano fortunatamente le uscite dal tunnel dell'intubazione e sembra diminuiscano le entrate. La strada da percorrere è ancora lunga e non può essere percorsa solo da una parte di noi, per cui non pensiamo alla primavera ma inseguiamo tutti insieme il sogno di una bella e calda estate valenzana»