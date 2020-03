Valenza: inizia la distribuzione delle mascherine

VALENZA - Inizia oggi a Valenza la distribuzione delle mascherine donate al Comune da MyFamily. "Un dono prezioso - dice il sindaco Gianluca Barbero in un video diffuso nella serata di ieri - cominciamo con le prime 1000, prodotte e immediatamente consegnate. Proseguiremo con circa 2000 ogni giorno, casa per casa".

Sono lavabili, ognuna potrà essere riutilizzata (come da istruzioni annesse) per qualche giorno. Le distribuiranno i volontari delle varie associazioni valenzane con le loro divise ma indossando una speciale pettorina (bianca con la croce rossa) e un cartellino di riconoscimento con la scritta "Comune Amico". Citofoneranno ma non ci sarà contatto (e non si dovrà ovviamente pagare).